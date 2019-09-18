ПВО ЦВО проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов

Систему ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проверили с помощью 50 самолетов и вертолетов в рамках стратегических учений «Центр-2019», сообщили в Минобороны.

«В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

В задачу авиации входило незаметное преодоление зон дежурства ПВО.

Самолеты и вертолеты приближались ним с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей летели с выключенными транспондерами на предельно малых высотах и ставили радиопомехи.

При этом расчеты радиотехнических войск ЦВО обнаружили воздушные цели, определили их тип и передали координаты на командный пункт соединений ПВО.

Напомним, ранее во вторник командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал, что российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений «Центр-2019» уничтожили цели на высоте 35 километров.

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