Российские ПВО уничтожили цели в стратосфере

Российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений «Центр-2019» уничтожили цели на высоте до 35 километров, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«Сегодня в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне Ашулук отражала удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку», – передает РИА «Новости» слова Грехова.

В группировку вошли зенитно-ракетные системы С-400, С-300ПМ и С-300ПС. Всего к отражению удара было привлечено более 500 военных и 150 единиц вооружения и военной техники.

В качестве воздушных целей использовались ракеты-мишени, имитировавшик ударные беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты и оперативно-тактическую авиацию.

«Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах от 50 до 100 метров, это крылатые ракеты, скорость крылатой ракеты 250-300 метров в секунду, наши мишени летели со скоростью 550 метров в секунду. Кроме того, сложная баллистическая цель, которая работала с высоты 35 километров по баллистической траектории», – сказал Грехов.

Он добавил, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что дивизионы ЗРС С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» начали боевое дежурство на шести полигонах, где проходят учения «Центр-2019».

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