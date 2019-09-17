На учениях «Центр-2019» небо прикрыли «Триумфами» и «Панцирями»

Дивизионы ЗРС С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» начали боевое дежурство на шести полигонах, где проходят учения «Центр-2019», сообщили в Минобороны.

«Созданный щит противовоздушной обороны позволяет обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения– передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Там добавили, что главной задачей расчетов ПВО Центрального военного округа в ходе учений «Центр-2019» является прикрытие районов сосредоточения войск от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех условного противника.

Напомним, в понедельник в Минобороны сообщили, что более 50 истребителей и бомбардировщиков ВКС России приступили к перебазированию на оперативные аэродромы Центрального военного округа для выполнения задач в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019.

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