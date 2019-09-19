Назван самый популярный у россиян источник информации

Россияне в 2019 году стали меньше смотреть телевизор и читать газеты и ушли в интернет, следует из данных исследования компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России-2019».

«Средний уровень медиаохвата россиян (размера аудитории по девяти рассматриваемым медиаканалам) в 2019 году составил 52%, лишь на 1 процентный пункт сократившись по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что печатные СМИ более популярны среди москвичей, за год количество читающих прессу в столице сократилось на 10 п. п. Уровень чтения печатных книг понизился (-9 п. п.).

Основным источником информации для респондентов всех возрастных категорий в 2019 году являются новостные, аналитические и официальные сайты в Интернете», – передает РИА «Новости» текст документа.

На втором месте у россиян большинства возрастных категорий по-прежнему остается телевидение. За год значительно выросла значимость соцсетей и блогов – на 7%. Телевидение как ключевой источник новостей в 2019 году потеряло в среднем 9%.

Кроме того, исследование показало, что для 64% россиян важен источник информации. Большинство опрошенных предпочитают получать информацию из российских источников (56%). Однако за пять лет доля таких респондентов снизилась на 8%.

В 2019 году в России проходит переход телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат. На момент проведения исследования этот процесс не затронул 31% респондентов. Среди тех, кто уже перешел на «цифру», 53% не испытали каких-либо трудностей. В то же время 8% россиян заявили, что были вынуждены в связи с этим приобретать дополнительное оборудование, а 3% указали на его высокую стоимость.

В исследовании указано, что «ВКонтакте» YouTube стали самыми популярными интернет-ресурсами у россиян за год.



«Наиболее популярные интернет-ресурсы среди россиян – это YouTube и «ВКонтакте». Их используют 86% и 80% респондентов соответственно. Следом за ними идут такие социальные сети, как «Одноклассники» (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%). Telegram продолжает оставаться распространенной платформой среди россиян (25%)», – говорится в документе.

В ходе исследования эксперты изучили мотивацию контента в интернете. Так, около четверти россиян (24%) в течение последнего года приобретали контент в интернете. Каждый пятый россиянин (20%) совершал разовые покупки контента, а 13% граждан покупали контент по подписке.

«Чаще всего россияне покупают видеоконтент (11%), книги (9%) и музыку (8%). При покупке книг и игр россияне в 2-4 раза чаще совершают разовые покупки, чем приобретают подписки. Напротив, при покупке музыкального и видеоконтента доли россиян, приобретающих подписки и совершающих разовые покупки, почти равны», – говорится в исследовании.

Исследование основано на данных онлайн-опроса 1,6 тыс. жителей из 250 населенных пунктов России.