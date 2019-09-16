Габуния объяснил ругань в адрес властей России

Грузинский тележурналист Георгий Габуния заявил, что «не сожалеет» о ругани в прямом эфире в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Я не хочу быть трусом», – так объяснил тележурналист, уволенный с телеканала «Рустави 2», свою нецензурную лексику, которая в июне вызвала массу критики, в том числе в самой Грузии.

Габуния выступил на другом телеканале – «Мтавари архи» («Главный канал»), который открыл бывший гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия, подозреваемый в финансовых махинациях.

При этом тележурналист обвинил в «трусости» правящую «Грузинскую мечту», которая, по его словам, «лижет подошвы оккупантам и к этому призывает всех граждан Грузии».

Он также, в частности, сказал, что «переговоры с Россией ничего не дают», выступил против продажи продукции Грузии в России, а также заявил, что «Россия веками боролась с нашей Церковью».

«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают», – сказал Габуния.

Он сказал, что не удивился бы, если бы Тбилиси выдал его Москве.

«Пусть Путин знает, что мы не будем Россией, что «Грузинская мечта» – это не вся Грузия. Я хочу быть свободным», – заявил тележурналист.

Ранее власти Грузии обвинили Габунию в «провокации» за оскорбительный монолог и заявили, что выходка тележурналиста является «попыткой дестабилизации».

Сам Владимир Путин тогда подчеркивал, что антироссийские настроения в Тбилиси «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».

«Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное – это производные: и ругань, и брань – это все производные», – добавил Путин.

Он отметил, что к этому нужно относиться «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».

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