Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии

Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.

«Мы вернулись для того, что создать вместе с вами независимый от цензуры и влияния властей телеканал. Мы вернулись с тем же духом, с тем же настроем. Это команда, которой вы доверяете, и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы – граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее этой страны», – сказала ведущая информационного выпуска Диана Джодуа в начале эфира, передает ТАСС.

Отмечается, что на новом телеканале трудоустроены все журналисты, которые покинули «Рустави-2». Георгий Габуния также будет вести свою программу на «Мтавари архи».

Напомним, в июле на «Рустави 2» телеведущий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Затем Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

После генпрокуратура Грузии предъявила Гварамии обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов). Он был уволен с телеканала, в Грузии его высмеяли.

Также ему были предъявлены обвинения в растратах и фальсификациях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД