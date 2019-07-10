Россия накажет Грузию без санкций

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Россия накажет Грузию без санкций

            Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменится   10 июля 2019, 22:00
            Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
            Текст: Петр Акопов

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            Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя.

            Новых санкций на уровне государства против Грузии не будет – хотя реакция на выходку грузинского телеведущего в нашей стране была очень бурной. После того, как Госдума предложила правительству ввести санкции, Владимир Путин отреагировал на происходящее. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии»:

            «Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное – это производные: и ругань, и брань  это все производные. Поэтому к этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков.

            Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого.

            Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложнило бы наши отношения».

            Россия как государство не ставит себе целью ссориться с Грузией. Введенные ограничения на авиаперелеты уже стали чувствительным ответом на неспособность грузинских политиков придерживаться норм приличия. Но на бытовом уровне реакция российского общества остается острой – это возмущение и гнев. Отсюда и призывы наказать обидчика. Когда вас оскорбляют, сложно делать вид, что ничего не происходит.

            Огромное заблуждение грузинских противников Путина состоит в том, что они думают, что русские не должны воспринимать оскорбления в адрес президента своей страны как оскорбления народа и государства. Но люди именно так это и воспринимают – причем вне зависимости от отношения к Путину. 

            На ваш взгляд

             
            Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?




            Обсуждение: 5 комментариев

            Началось ведь все с оскорбления нашего депутата – и тогда инцидент тоже пытались выдать за частный случай: мол, русских мы любим, мы ваши власти не любим. Не сработало в первый раз – и уж тем более не сработало во второй, после выступления Габунии. Даже восхищавшаяся Грузией и критиковавшая Путина либеральная московская публика впала в оторопь – и начинает признаваться сама себе, что с грузинами что-то не то. Нет, конечно, не со всеми – но с той активной частью, пускай как бы и оппозиционной нынешним грузинским властям. Не отреагировать на такое стало сложно даже космополитической столичной тусовке. Особенно после угроз директора канала «Рустави 2», пообещавшего мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми.

            Призывы к санкциям против Грузии – власти которой хотя и осудили выступление Габунии, но не собираются извиняться перед Россией – хотя и не получили поддержки Владимира Путина, но не пройдут бесследно. Причем как для грузин, так и для русских.

            С грузинами все банально – какая-то часть наших граждан откажется от поездки в Грузию (куда по-прежнему несложно добраться несмотря на прекращение прямого авиасообщения), кто-то перестанет покупать грузинское вино, другие будут обходить стороной грузинские кафе и рестораны.

            И это личное отношение куда чувствительнее, чем любые принятые на государственном уровне санкции или ограничения – люди сами, без какой-либо организации или инициативы сверху, делают свой выбор. Это не украинские акции «не покупай продукты страны-оккупанта» – не нужны никакие акции, ни в соцсетях, ни около грузинских кафе. Их и не будет – но будет вещь куда более существенная для самочувствия грузинской экономики. Не покупаю, не хожу, не езжу – не потому, что так надо, а потому что не хочу, не могу покупать, ездить, ходить. Противно – это чувство просто так не выветрится еще долго.

            Потому что дело на самом деле не в грузинах, а в том, что к русским все больше возвращается чувство самоуважения. Нам не нравится, когда нас обзывают, при этом еще и желая заработать на нас – то есть терпеливейший русский народ просто вывели из себя. Русские не будут ни высылать из страны граждан Грузии, ни улюлюкать и глумиться над соседним народом, около миллиона представителей которого, с российскими паспортами или без них, живут в России и зарабатывают на жизнь не только себе, но и своим родственникам в далекой маленькой республике. Ничего этого не будет – потому что русские по-настоящему, а не показно гостеприимны и уважительны к другим народам и культурам. Именно поэтому мы и создали такую большую и разнообразную страну.

            Не будет еще и потому, что в нашей стране многие все еще считают грузин «своими», по советскому прошлому и 19-му веку. Но раз сами грузины упорно демонстрируют свое презрение – отношение русских неизбежно будет меняться. Этот процесс начался в 2008 году, но потом многим стало казаться, что все постепенно налаживается. Однако последние события показали, что многие в той же Грузии ничему не научились – вот только реакция России на произошедшее оказалась куда более сильной, чем даже после убийства наших миротворцев в 2008-м. Удивительно?

            Нет – потому что дело не в грузинах, а в том, что за прошедшие десять лет русские стали больше уважать себя. Чувство собственного достоинства – это свойство не только русского государства, но и русского общества. И если государство вполне может контролировать свои эмоции, исходя из стратегических планов и тактических расчетов – то требовать это от простых людей невозможно. Причем эмоции народа будут лишены какой-либо эпатажности. Будет отчужденность и игнорирование – и изменить эти чувства еще долго не удастся никакой «шашлычной дипломатии».

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