Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по санкциям против Грузии

Позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять», – сказал он, передает ТАСС.

Также Володин добавил, что Путин своим отказом вводить санкции дает возможность Грузии образумиться.

«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает – образумиться», – сказал спикер Госдумы.

Также председатель Госдумы добавил, что во вторник пройдет внеочередное заседание совета парламента, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии.

Вопрос новых санкций в Госдуме подняли после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Во вторник в Госдуме решили принять предложение о возможном введении санкций на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также на денежные переводы в эту страну.

В российском парламенте добавили, что не будут отзывать заявление о возможности введения санкций против Грузии, не смотря на слова Путина о нежелании применять экономические ограничения.