Президент Georgian Airways поблагодарил Путина

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Президент Georgian Airways поблагодарил Путина

            10 июля 2019, 15:36

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он отказался вводить санкции против Грузии.

            В распространенном в среду письме от имени Гаиашвили говорится, что «омерзительное выступление» телеведущего канала «Рустави-2» Георгия Габунии «оскорбило всю Грузию и меня лично как гражданина этой страны», передает ТАСС.

            «В ответ на это и на другие действия радикальных группировок, которые так же осуждаются большей частью населения Грузии, российская Дума решила ввести различные санкции, которые будут обременять трудящихся людей, бизнесменов и пенсионеров, проживающих в Грузии, которые живут за счет ежемесячных платежей из России. Президент России Владимир Путин проявил большое сочувствие и отказался вводить санкции, за что я, гражданин Грузии, хочу его поблагодарить», – заявил глава Georgian Airways.

            Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания канала, после чего его вещание прервалось до утра понедельника.

            Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии, однако Владимир Путин выступил против таких мер. 

            При этом в среду гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

            Акционер телеканала Нино Нижарадзе решила требовать отставки Николоза Гварамия.

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