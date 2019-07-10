Президент Georgian Airways поблагодарил Путина

Президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он отказался вводить санкции против Грузии.

В распространенном в среду письме от имени Гаиашвили говорится, что «омерзительное выступление» телеведущего канала «Рустави-2» Георгия Габунии «оскорбило всю Грузию и меня лично как гражданина этой страны», передает ТАСС.

«В ответ на это и на другие действия радикальных группировок, которые так же осуждаются большей частью населения Грузии, российская Дума решила ввести различные санкции, которые будут обременять трудящихся людей, бизнесменов и пенсионеров, проживающих в Грузии, которые живут за счет ежемесячных платежей из России. Президент России Владимир Путин проявил большое сочувствие и отказался вводить санкции, за что я, гражданин Грузии, хочу его поблагодарить», – заявил глава Georgian Airways.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания канала, после чего его вещание прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии, однако Владимир Путин выступил против таких мер.

При этом в среду гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

Акционер телеканала Нино Нижарадзе решила требовать отставки Николоза Гварамия.

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