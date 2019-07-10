Акционер «Рустави-2» требует отставки гендиректора канала

Владелица 9% акций канала «Рустави-2» Нино Нижарадзе на собрании партнеров потребует отстранить от должности гендиректора Николоза Гварамия, заявил ее адвокат Георгий Кавлашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Деятельность Гварамия не разделяем, планируем поставить вопрос отставки, исходя из сложившейся ситуации», – сказал он.

Как отметил адвокат, деятельность Гварамия «вышла за все допустимые нормы».

«Все это дискредитирует телекомпанию, подрывает доверие и уважение к ней», – сказал Георгий Кавлашвили, упомянув в данном контексте и известное заявление в адрес президента России Владимира Путина.

Как отметил адвокат владелицы 9% акций, «такая редакционная политика избрана сознательно».

Примечательно, что на днях ЕСПЧ должен решить, сохранит ли телеканал нынешних владельцев, а контрольный пакет акций принадлежит близким к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили бизнесменам, либо он будет возвращен прежним владельцам.

Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

Накануне главред грузинского информагентства назвал Габунию и гендиректора «Рустави 2» «сексуальными партнерами».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого.

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