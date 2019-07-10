Кремль назвал преждевременными разговоры о возобновлении полетов в Грузию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о возобновлении полетов в Грузию еще рано.

«Наличие ограничения на полеты, запрет полетов – это абсолютно вынужденная мера, соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация нормализовалась для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее были названы три условия, при которых может возобновиться авиасообщение с Грузией.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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