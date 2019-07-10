В Москве назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия может отменить запрет на прямое авиасообщение с Грузией в случае выполнения страной трех условий.

Как сообщил «Коммерсанту» дипломатический источник, это произойдет, если в Грузии нормализуется ситуация, «русофобия прекратится» и Тбилиси предоставит гарантии безопасности россиян.

Кроме того, может быть рассмотрена и идея отмены визового режима для граждан Грузии.

По информации источника, улучшение отношений между странами наметилось после того, как накануне президент Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии из-за оскорбления от журналиста «Рустави 2».

Отмечается, что для отмены виз с Грузией все было подготовлено, когда этот вопрос рассматривался властями, и направлено президенту Путину.

Ранее Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси. Эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к властям России с призывом «не следовать эскалации».

Российский лидер Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии, подчеркнув, что делает это из уважения к грузинскому народу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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