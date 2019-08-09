Трудовые отряды школьников приступили к работе в Мурманске

Мурманский торговый порт четвертый год реализует проект по трудоустройству детей портовиков на время летних каникул. Здесь стартовала третья, последняя в этом сезоне рабочая смена, в ходе которой школьники получат первую запись в трудовой книжке, первый рабочий опыт и первую зарплату.

Самым младшим сотрудникам по 14 лет. Рабочий день начинается в 09.00 и длится четыре часа. Желающих вступить в трудовой отряд больше, чем рабочих мест. Третья смена состоит из 20 молодых людей и девушек, которые уже навели порядок в Сквере пограничников Арктики. Следующим объектом для их работы станет Парк портовиков, сообщает «Телекомпания ТВ-21».

«Не каждый без греха конечно, но мы пытаемся за собой убирать, пытаемся за другими убирать, мы вот приводим парки в порядок, чтобы они были чистыми, и людям в них было приятно находиться», – рассказал Александр Пряхин.

«Очень много стоит мусорных баков, куда можно выбросить мусор, но люди не доходят видимо до них и бросают просто на землю», – отметила Елизавета Булычева, ученица 11 класса мурманского лицея. Девушка призналась, что это ее первый рабочий опыт. Признается, что сначала немного стеснялась, что придется мести асфальт и убирать мусор, но сейчас уже таких чувств не испытывает.

«Хочу сама себя по жизни научиться обеспечивать. вообще понять, что значит зарабатывать деньги. И насколько это трудно. Всем кажется, что это очень легко. Но на самом деле нет. Надо поработать очень усердно», – добавила Булычева.

Привлечение школьников к общественно-полезной работе – хороший пример для всех работодателей области, отметил врио губернатора Андрей Чибис. В четверг он встретился с ребятами и пообщался с ними лично.

«Каждая копеечка заработанная. И ты к этой копеечке совсем по-другому относишься. Это еще один элемент формирования личности. Формирование личности, когда ты эту копейку заработал. Ты понимаешь, что стоит этот рубль. Это очень важно для молодежи», – сказал Чибис.

«Я считаю, это проект, у которого нет проигравших, все участники проекта получают свои дивиденды, выгоду», – сказал генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

«Родители могут как-то занять детей на время летних каникул. Понятно, что дети выезжают, но не на все три месяца. У детей есть возможность получить трудовую книжку, получить первые свои деньги на личные расходы. И помимо всего прочего, могут быть причастными к самому старому предприятию Мурманска, познакомиться с его историей, познакомиться с его производственной площадкой», – добавил он.

Завершится трудовая смена в конце августа. Тогда юные работники по благоустройству получат свою зарплату – до 20 тыс. рублей – и трудовую книжку с первой записью.