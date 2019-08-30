Анкара заявила об обещании Москвы защитить турецкие войска от сирийской армии

Москва пообещала Анкаре, что подконтрольные Дамаску войска не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут нападать на наши наблюдательные посты в Идлибе», – заявил Чавушоглу, передает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет».

В середине августа на севере Сирии произошел инцидент с турецкими бронетранспортерами, которые пересекли границу и направились в сторону города Хан-Шейхун – сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции. Власти Турции осудили удар сирийских сил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии.

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.