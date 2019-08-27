Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе

Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«По сочинскому меморандуму, который в сентябре прошлого года мы подписали, мы смогли достичь относительной стабильности, но, к сожалению, с мая правительственные войска, осуществляя бомбардировки в отношении в том числе гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума», – передает слова Эрдогана ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером также высказался за создание зоны безопасности на границе Турции и Сирии, а также сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.

Напомним, 23 августа генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун в Идлибе и ряда других населенных пунктов на севере провинции Хама.