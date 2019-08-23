Дамаск объявил об освобождении севера Хамы

Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда других населенных пунктов на севере провинции Хама.

«После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая и другие», – говорится в заявлении, зачитанном представителем генштаба ВС Сирии в эфире гостелеканала Ikhbariya.

В ведомстве также подчеркнули, что подконтрольные Дамаску военные «быстрыми темпами» продолжают продвижение на север для освобождения всей территории страны, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу источник сообщал о взятии сирийской армией населенных пунктов около Хамы.

В четверг сообщалось, что подконтрольные Дамаску военные заняли город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил развитие ситуации вокруг Хан-Шейхуна.