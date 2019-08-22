Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Подконтрольные Дамаску военные заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщил сирийский полевой источник.

«Сегодня утром сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, на данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под огневой контроль Хан-Шейхун. Кроме того, сирийские войска перекрыли линии снабжения террористам благодаря установлению контроля над трассой Дамаск – Алеппо.

Во вторник подконтрольные Дамаску военные перерезали маршруты снабжения боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме. Дорога перекрыта у города Хан-Шейхун.

Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил развитие ситуации вокруг Хан-Шейхуна.