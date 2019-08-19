Боевикам «Джебхат ан-Нусры» перекрыли линии снабжения

Установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо, сирийская армия перекрыла линии снабжения террористам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), заявил сирийский военный источник.

«Сирийская армия перекрыла международную трассу Дамаск-Алеппо к северу от Хан-Шейхуна», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сирийские войска смогли войти в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с экстремистами. Правительственные силы приближаются к стратегическому шоссе Хама – Алеппо.

Кроме того, был взят под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна.

Также был освобожден Аль-Хубайт, который называют «воротами» Идлиба.

Эксперты оценили успехи наступления армии Сирии.