Сирийская армия перекрыла пути снабжения террористов в Хаме

Подконтрольные Дамаску военные перерезали маршруты снабжения боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме, перекрыв дорогу у города Хан-Шейхун, сообщил военный источник.

По его словам, в настоящее время военные заняли позиции на северной окраине Хан-Шейхуна, передает РИА «Новости».

Напомним, сирийская армия после сорванного боевиками перемирия в Идлибе начала операцию против группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В воскресенье сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, в понедельник сообщалось о взятии города под контроль.

Также сирийские войска перекрыли линии снабжения террористам, установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо.