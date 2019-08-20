Асад оценил развитие ситуации вокруг Хан-Шейхуна

Президент Сирии Башар Асад позитивно оценивает развитие ситуации вокруг города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сообщила пресс-служба организации «Боевое братство» по итогам встречи ее сопредседателя Дмитрия Саблина с главой Сирии.

«Асад сказал, что с его последней встречи с Саблиным произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации. Сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхуну, уже в непосредственной близости от него находятся сирийские войска, и боевики бегут в сторону Турции. Очень позитивное развитие ситуации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Как сообщил во вторник телеканал «Аль-Маядин», войска вооруженной оппозиции начали отвод своих сил из осажденного сирийской армией Хан-Шейхуна. Боевики начали покидать свои позиции после того, как сирийской армии удалось занять высоты Теллет-Нимр и перекрыть огнем линии снабжения противника.

Сирийская армия после сорванного боевиками перемирия в Идлибе начала операцию против группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В воскресенье сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, в понедельник сообщалось о взятии города под контроль.

Также сирийские войска перекрыли линии снабжения террористам, установив контроль над трассой Дамаск – Алеппо.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что подконтрольные Дамаску военные перерезали маршруты снабжения боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Хаме, перекрыв дорогу у города Хан-Шейхун.

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