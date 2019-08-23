Стало известно о взятии сирийской армией населенных пунктов около Хамы

Сирийские правительственные силы взяли под контроль населенные пункты в пригороде Хамы, сообщил источник.

Это означает, что наблюдательный пункт Турции тоже попал под контроль вооруженных сил арабской республики, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что подконтрольные Дамаску военные заняли город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.