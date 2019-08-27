Путин высказался за создание зоны безопасности на границе Турции и Сирии

Создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе будет хорошим условием для сохранения территориальной целостности Сирии, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ, считаем, что это законные интересы Турецкой Республики. Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой Республики на ее южной границе будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии», – передает слова Путина ТАСС.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.

Путин добавил, что Россия и Турция выступают за территориальную целостность Сирии, недопустимо делить эту страну на зоны влияния, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе. По мнению российского президента, необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии «на земле» и политическом урегулировании.

«Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе, убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов», – заявил Путин.

Он также сообщил, что обсудил с Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета, и выразил надежду, что он начнет работу в Женеве в ближайшее время.

Накануне сообщалось, что Турция решила отправить на север Сирии сухопутные войска.