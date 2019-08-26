Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах направить в северные области Сирии сухопутные части армии.

«Сейчас наши боевые и разведывательные беспилотники и вертолеты находятся в регионе (на севере Сирии). Продолжается переброска войск к границе. Очень скоро мы ждем, что наши сухопутные войска войдут туда», – заявил президент Турции, передает ТАСС.

На прошлой неделе Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации.

19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать данную ситуацию началом сирийско-турецкого конфликта.