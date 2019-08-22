Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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«Очень классным идеям» Климкина подобрали уголовное дело

Эксперты уверены, что делать из Павла Климкина очередного «мученика» власти не намереныФото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press
На Украине возбудили уголовное дело против, пожалуй, самого русофобского министра иностранных дел страны – Павла Климкина. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении властью. Впрочем, данное уголовное дело совсем не означает того, что Киев готов радикально изменить свою внешнюю политику по отношению к Москве. Это сигнал совсем другим лицам. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Понял людей с триколором на спине

Дмитрий Самойлов, театровед
Буквально всем можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол. А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла? Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...
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    Переход Гренландии под власть США бьет по интересам России

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных

              22 августа 2019, 18:18

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.

              По данным агентства, на северо-запад Сирии была переброшена дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами, передает «Интерфакс».

              Согласно астанинскими соглашениям по внутреннему периметру зоны деэскалации Идлиб созданы 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции.

              Ранее стало известно, что сирийская армия заняла Хан-Шейхун в Идлибе.

              Напомним, 19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун, бои за который ведет сирийская армия. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

              Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с Россией.

              Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать данную ситуацию началом сирийско-турецкого конфликта.


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