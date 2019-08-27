В Совфеде объяснили вранье американского сенатора об отказе в российской визе

«Джонсон выполняет свою главную задачу – дискредитировать Россию. Это тренд, который уже задан в этой информационной гибридной войне», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя ложь американского сенатора Рона Джонсона о том, что ему отказали в российской визе.

«И он этот тренд поддерживает, а каким методом – не имеет значения. Американцы и европейцы давно пришли к выводу, что вранье и честность – это относительные категории. Порой ради эпатажа американские сенаторы говорят странные вещи, которые легко проверяются. У него значительно ослабла популярность, вот и решил о себе напомнить», – сказал член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Он отметил, что российские СМИ должны дать честную и правдивую информацию, которую Джонсон не дал американским.

«Он просто заявил СМИ, что Россия «сволочь» и так плохо относится к американским сенаторам, так их не любит. А жующим бургеры худым и толстым людям до лампочки, правда это или нет. У них в голове осталось, что с Россией надо что-то делать, потому что она плохая. И потом в США газеты напишут, как в России обсуждают американского сенатора, который соврал, а на самом деле не соврал. Кто-то будет пытаться ввести общественность в заблуждение», – отметил Клинцевич.

Он также подчеркнул, что такое поведение для политика недопустимо.

«Для сенатора это крайне некрасиво. Политик, который врет, не имеет права представлять какой-либо штат. Если он врет по мелочи, в следующий раз он соврет своим избирателям по серьезному вопросу», – заключил он.

Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон пожаловался на отказ в получении визы в Россию. Американский сенатор заявил, что планировал приехать в Россию в составе делегации Конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами.

Между тем в посольстве России заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство и не информировал его о своих планах посетить Россию.

Позже в МИД России заявили, что Джонсон за визой не обращался, «но представил все, как будто ему отказано после обращения. Это называется «манипуляция информацией». В ведомстве отметили, что Джонсон внесен в «стоп-лист» в ответ на включение туда представителей России. По данным МИД, самому Джонсону давно об этом известно.