Американский сенатор пожаловался на отказ в получении визы в Россию

Сенатор-республиканец Рон Джонсон утверждает, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию в составе двухпартийной делегации американского Конгресса.

В пресс-службе законодателя уточнили, что «сенатор Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената [Конгресса США]» и «планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, организаций гражданского общества», передает ТАСС.

По словам Джонсона, во время визита он надеялся «заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами» через «прямой диалог с российскими парламентариями» и взаимодействие в послом США в Москве Джоном Хантсманом.

«К сожалению, российские должностные продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России – и откровенный диалог, когда это представляется возможным», – утверждал Джонсон.

Он не пояснил, когда планировал посетить России и не рассказал о составе делегации.

В пресс-службе сенатора напомнили, что он инициировал и «поддерживал ряд законодательных актов, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию на Украине и преследование диссидентов».

В частности, он выступает за введение санкций против Москвы в связи с произошедшим 25 ноября прошлого года инцидентом в Керченском проливе, а также строительством трубопровода «Северный поток – 2». Законодатель поддержал предложение о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.

В 2017 году Джонсон уже планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но отменил свою поездку после того, как его коллеге, демократу Джин Шахин было отказано в визе. Политики собирались провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Россия не публикует перечень лиц, которые внесены в черные списки, введенные в ответ на американские санкционные списки. Ранее в российской визе было отказано, в том числе, бывшему послу США в России Майклу Макфолу и экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

На прошлой неделе стало известно, что известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов много месяцев не может получить визу в США.

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