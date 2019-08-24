Заступничество сенаторов не помогло Карпову получить визу в США

Известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал проблемы с получением американской визы.

Из-за проблем с визой Карпов отказался от поездки в США, где собирался «посетить свою школу, которая работает четвертый год в Нью-Йорке». По словам гроссмейстера, американцы «лишили своих детей возможности встретиться» с ним.

Карпов указал, что в США собирался поехать не для того, чтобы «удовольствие получать», а чтобы «обучать американских ребят», передает ТАСС.

«И там сенаторы вступились, написали письмо, и им ответили: «Вы не в свое дело лезете, мы занимаемся этим вопросом». Такого хамства я не слышал в отношении сенаторов», – заявил он.

По мнению Карпова, американцы «в Москве издевательство устроили над россиянами: в других городах дают свободно (визу), а в Москве заявили, что до 300 дней могут принимать решение».

«Если ты обращаешься за визой в Киеве, то можешь получить ее в течение четырех-пяти дней. Я имею в виду российского гражданина, не украинца. Там вообще проблем нет. Если в Варшаве обратиться, то там тоже пять дней. А в Москве такое придумали», – приводит его слова РИА «Новости».

Шахматист пояснил, что в 2019 году в США уже не поедет, поскольку «лагерь всегда проходит в течение 10 дней в июле». Документы он подавал в конце февраля.

«В чем причина того, что я не могу получить визу? Отношение к России! Оно, естественно, отмечается на всех», – сказал Карпов.

Напомним, сообщалось, что в посольстве США в Москве Карпова спрашивали, планирует ли шахматист встречаться с членами Конгресса США.

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