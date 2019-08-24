Карпову не дали американскую визу

Известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов с марта не может получить визу в США, сообщил его друг, владелец шахматной академии Chess Max Academy в Нью-Йорке Максим Длуги.

Виза нужна Карпову, чтобы продолжить недельные мастер-классы для воспитанников академии в Нью-Йорке, которые он проводил в последние два года. В 2019 году у него закончилась долгосрочная виза, Карпов решил получить новую, передает РИА «Новости».

Однако в посольстве США в Москве ему пришлось отвечать на «каверзные вопросы». В частности, американцев интересовало, не планирует ли шахматист встретиться с членами Конгресса США. Карпов объяснил, что в США он едет давать мастер-классы.

В посольстве сказали, что проверят его слова, и предложили оставить паспорт, но Карпов не согласился, так как американцы даже не смогли сказать, на какой срок хотят забрать документ. Карпов попросил сообщить, когда можно будет пройти необходимые процедуры, но до сих пор ответа не получил.

При этом Карпова уже неоднократно приглашали в США.

Длуги связывает проблемы друга с «демократическим антитрамповским бурлением» в США. По его мнению, демократы решили показать, что они «на стреме» и «русских не пускают».

Владелец Chess Max Academy пояснил, что Карпов, «кажется, пересекался» с Дональдом Трампом в 1990-х, когда тот «финансировал шахматные мероприятия». Длуги не думает, что эта встреча и стала причиной проблем, «тут чисто история, когда надо чем-то напакостить России в связи с тем, что они якобы напакостили Америке».

Также Длуги объясняет затягивание с выдачей визы работой Карпова в Госдуме. Поскольку речь идет не о «политическом вопросе», Карпов не пользуется возможностями, предоставляемыми дипломатическим паспортом, и не пытается «получить назначение определенное».

Длуги рассказал, что два года назад Карпов «приезжал и давал сеанс одновременной игры в ООН», встречался с генсеком.

Кроме того, он напомнил, что во время поездки Карпова в Техас Джордж Буш-младший, который был тогда губернатором, наградил россиянина грамотой почетного гражданина Техаса, которая, по словам Буша, позволяет «получить визу в день обращения в любом посольстве Америки или получить ответ, почему ее не выдают, в этот день».

«Как видим, пока документ не работает. Он показывал его, но их это не очень сильно волнует», – сказал владелец Chess Max Academy.

Напомним, Соединенные Штаты развязали против России «визовую войну».

В июле стало известно, что теннисистка Светлана Кузнецова из-за проблем с получением визы не может принять участие в турнире City Open, в котором является действующим победителем. Ситуацию прокомментировало российское посольство. После этого Кузнецова все же получила американскую визу, заявив, что «лучше поздно, чем никогда».

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