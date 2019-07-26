США сорвали участие теннисистки Кузнецовой в турнире

Посольство России в США прокомментировало проблемы теннисистки Светланы Кузнецовой с получением визы, из-за которых россиянке пришлось отказаться от участия в турнире в Вашингтоне.

Кузнецова рассказала в Instagram, что ей пришлось «сняться с турнира» Citi Open в Вашингтоне из-за «ситуации с американской визой». Спортсменка не смогла «туда поехать и постараться защитить титул». Теннисистка отметила, что за всю свою карьеру впервые столкнулась с такой ситуацией.

Российское посольство в Facebook назвало Кузнецову «очередной жертвой «ззатянувшихся административных процедур». Россия «возмущена практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях», которые проводятся на американской территории.

В Госдеп направлена нота протеста. Россия потребовала «прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

Напомним, Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.