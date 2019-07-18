Москва обвинила Вашингтон в развязывании визовой войны

Соединенные Штаты развязали против России визовую войну, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Американская сторона развязала против нас визовую войну», – подчеркнул российский дипломат, слова которого приводит ТАСС.

При этом Антонов пояснил, что публично комментировать данную проблематику его вынудили действия должностных лиц США, которые перенесли обсуждение двусторонних визовых сложностей в плоскость общественной полемики.

«Вообще мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме», – сказал Антонов.

В связи с этим он категорически опроверг утверждения об отказе России от выдачи виз американским учителям, работающим в Москве. Сведения такого рода – «это ложь», «ни одного отказа сделано не было», подчеркнул посол.

Накануне американское издание The New York Times выступила с утверждением, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В МИД сообщения американских СМИ на эту тему назвали откровенной ложью и шулерством.

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