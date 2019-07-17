Захарова назвала шулерством информацию об отказе в визах американским учителям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о проблемах с визами для учителей из США, которые работают в англо-американской школе в Москве.

«Вся история с американской школой в Москве – это шулерство с американской же стороны. Поэтому, если заметили, сама школа молчит», – написал Захарова в Facebook.

Она еще раз напомнила, что «учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие».

«Цены знаете?», – добавила Захарова.

Ранее информацию американского издания The New York Times о том, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов, МИД России назвал «откровенной ложью».