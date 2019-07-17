У учителей Англо-американской школы в Москве возникли проблемы с визами в Россию

Американское издание The New York Times утверждает, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В публикации говорится, что в Англо-американской школе, созданной в 1949 году властями США, Великобритании и Канады, работают около 150 учителей, многие из которых являются гражданами России, однако «основу составляют носители английского языка из-за границы», передает ТАСС.

В учреждении обучаются около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети.

Издание предполагает, что часть учащихся, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей, причем это, вероятнее всего, не коснется детей дипломатов из США, Канады и Великобритании, поскольку им предоставляется преимущество при поступлении.

В публикации также приводятся слова президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко. По его мнению, если работа школы будет нарушена, родителям некоторых из учащихся, вероятно, придется пересмотреть возможность работы в Москве. Родзянко считает, что это может сделать Россию менее привлекательной для иностранных инвесторов.

В публикации говорится, по мнению американских официальных лиц, проблемы с визами в Россию – это «попытка оказать политическое давление на Соединенные Штаты».

Напомним, Москва неоднократно призывала Вашингтон вернуть незаконно отобранную российскую дипломатическую собственность на американской территории. Более того, глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва может принять ответные меры.

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