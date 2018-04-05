Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность

США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что США «захватили» российскую дипсобственность, включая собственность постпредства при ООН в Нью-Йорке, «установили 25-мильную зону ограничений передвижения» для дипломатов из России, а также «не продлевают и не выдают им американские визы», передает РИА «Новости».

Москва призвала американскую сторону «ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки», а также вернуть все, что США «незаконно отобрали». В будущем США должны «воздержаться от подобных шагов».

Об этом Небензя заявил на заседании СБ ООН.

Напомним, в Белом доме заявили, что России могут вернуть дипсобственность, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, на что в Кремле заявили, что США не имеет права выдвигать условия в этом вопросе.