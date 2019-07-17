В МИД называли ложью сообщения об отказе в визах американским учителям

В МИД назвали откровенной ложью сообщения американских СМИ, согласно которым Россия якобы не выдала визы учителям из США, которые работают в англо-американской школе в Москве.

«Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию. Очередной фейк: Россия не выдает визы американским учителям, которые работают в Москве. Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», – заявили в МИД, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что «учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие». При этом, добавили в МИД, аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает.

«То есть учитель – это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», – добавили в российском МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности».

«Вместо нормального диалога – выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков – российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги», – отметили в МИД.

Там предположили, что американские власти «специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан». Кроме того, американская сторона пошла еще дальше и начала запугивать и шантажировать некоторых родителей учеников школы. А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации», – сказали в МИД.

В самой англо-американской школе в Москве для детей иностранных дипломатов и бизнесменов отказались комментировать сообщения The New York Times о том, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям.

В учреждении обучаются около 1200 детей разного возраста, в том числе дети американских, британских, канадских, германских и южнокорейских дипломатов, предпринимателей из разных стран. Среди учащихся есть и российские дети.