Теннисистка Кузнецова получила визу США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила американскую визу.

Теннисистка опубликовала в Instagram-истории фотографию полученной визы с подписью «лучше поздно, чем никогда».

Ранее Кузнецова рассказала, что ей пришлось «сняться с турнира» Citi Open в Вашингтоне из-за «ситуации с американской визой». Спортсменка не смогла «туда поехать и постараться защитить титул».

Российское посольство в США назвало Кузнецову «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур».

Инцидент газете ВЗГЛЯД также комментировал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Напомним, Соединенные Штаты развязали против России «визовую войну».

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.