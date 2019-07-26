Губерниев: Кузнецова – не единственная жертва «визовой войны» США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не единственная из российских спортсменов, кто сталкивается с проблемами при получении американской визы, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Ранее Кузнецова сообщила в Instagram, что ей пришлось сняться с турнира Citi Open в Вашингтоне, который она выиграла в прошлом году, из-за «ситуации с американской визой». Теннисистка отметила, что впервые в карьере столкнулась с такой ситуацией.

«У любых людей, которые представляют Российскую Федерацию, сейчас случаются проблемы с американской визой, причину вы знаете. Остается только рассчитывать на потепление отношений и какую-то разрядку», – считает спортивный комментатор.

Губерниев рассказал, что и сам испытывает трудности при получении визы: «Такая история со многими из нас приключается. Я тоже визу в США еле-еле в Варшаве получил. К сожалению, это правило страны, которая проводит мероприятие, нам остается только сожалеть».

Инцидент с Кузнецовой уже прокомментировало российское посольство в США. Дипломаты потребовали «прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

В апреле 2018 года с такой же проблемой столкнулись члены сборной России по борьбе. Им не удалось попасть на Кубок мира в Айова-Сити, поскольку в посольстве США в Москве отказались проводить с ними собеседования.