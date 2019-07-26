Посольство США в Москве приготовило визу для теннисистки Кузнецовой

Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, об этом сообщило посольство США в России.

В дипмиссии сообщили, что россиянка может забрать свою визу, передает ТАСС.

Кузнецова рассказала в соцсетях, что ей пришлось «сняться с турнира» Citi Open в Вашингтоне из-за «ситуации с американской визой». Спортсменка не смогла «туда поехать и постараться защитить титул».

Российское посольство в США назвало Кузнецову «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур».

Инцидент газете ВЗГЛЯД также комментировал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Напомним, Соединенные Штаты развязали против России «визовую войну».