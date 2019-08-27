В посольстве России ответили на жалобы американского сенатора по поводу визы

Американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон не обращался в российское посольство в американской столице и не информировал его о своих планах посетить Россию, сообщила пресс-служба диппредставительства.

«Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», – приводит ТАСС ответ дипломатов.

В посольстве подчеркнули, что «безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений – он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию».

«В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями», – отметили в диппредставительстве.

«Мы давно призываем США вывести законодателей из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене «черных» списков», – указали в российском посольстве.

Ранее американский сенатор Джонсон пожаловался на отказ в получении визы в Россию.

Напомним также, на прошлой неделе стало известно, что известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов много месяцев не может получить визу в США.

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