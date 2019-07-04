МЧС и Минобороны показали слаженную работу в борьбе с наводнением в Иркутской области

«Беда объединяет. Учитывая, что здесь бедствия российского, а не регионального масштаба, то понятно, что координация происходит не на уровне главков региональных подразделений, а на уровне глав ведомств», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя действия МЧС и Минобороны по борьбе с последствиями сильнейшего наводнения в Иркутской области.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил слаженные совместные действия МЧС и Минобороны по борьбе с последствиями наводнения.

«Каждый раз в таких ситуациях они устанавливают общий штаб, причем все это делается без указки сверху. Люди сами прекрасно понимают, что им нужно делать и почему им нужно координироваться. Все друг другу помогают. Беда объединяет. Учитывая, что здесь бедствия российского, а не регионального масштаба, то понятно, что координация происходит не на уровне главков региональных подразделений, а на уровне глав ведомств», – заявил эксперт.

При этом политолог отрицательно оценил результаты нынешнего главы региона в вопросах предупреждения стихийных бедствий. «Сейчас Левченко может сколько угодно проявлять себя как герой, с людьми встречаться, но тут больше пользы в солдатах, МЧС, кто приходит тушить пожары, спасть людей», – считает Матвейчев.

Эксперт убежден, что Левченко, как губернатор, должен был думать заранее о том, как укреплять всевозможные дамбы. «Когда у тебя есть целый областной бюджет, ты должен все эти вещи прогнозировать и работать на перспективу. С техникой и с остальными вещами у тебя все должно быть в порядке», – говорит Матвейчев. – «Сейчас он людей успокаивает, мечется по штабам, делает заявления, пытается показать себя, пыжится, но вообще-то говоря он не сделал главного, что требовалось от губернатора – не предупредил все».

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести. По предварительным данным, материальный ущерб от затопления составил 29 млрд рублей. По словам Левченко, более чем из 9 тыс. разрушенных жилых домов почти 3,5 тыс. не подлежат восстановлению, в 5,8 тыс. домах ремонт невозможен.

Бороться с паводком помогает армия. Распоряжение подключить военных в случае необходимости дал президент Владимир Путин после ночного совещания в Братске в конце прошлой недели. Центральный военный округ направил в зону наводнения подразделения. Со стороны МЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 400 человек, 66 единиц техники, 48 плавсредств. Всего на месте трагедии ведет борьбу с паводком более 1300 специалистов. Для эвакуации населения задействовано несколько вертолетов Ми-8.