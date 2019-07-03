Число погибших от паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС по региону.

«Да, 20 человек», – сказал представитель штаба, отвечая на вопрос о числе жертв трагедии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате паводка погибли 18 человек, а 8 числятся пропавшими без вести.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, в результате которого без крова над головой остались несколько тысяч человек, а также о его причинах и помощи пострадавшим.

1 июля в зону затопления прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.