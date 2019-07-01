Первый отряд войск прибыл в зону паводка в Иркутской области

Первый сводный отряд войск Центрального военного округа прибыл в зону паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба округа.

«Сводный отряд Центрального военного округа, а это около 50 военнослужащих - военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры), прибыл в Тулун», – рассказали в пресс-службе.

«На преодоление более 1,1 км пути у колонны ушло чуть более суток», – приводит ТАСС слова представителя округа.

Он добавил, что военнослужащие прибыли из Кемеровской области. Всего в район ЧС направили порядка тысячи военнослужащих, 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Они примут участие в расчистке затопленных районов, а также будут эвакуировать пострадавших и оказывать медицинскую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил подключить армию к борьбе с паводком, а в затопленные села начала приходить экстренная помощь.