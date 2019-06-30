Путин разрешил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что соответствующее поручение дано в продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область в субботу вечером, после участия в саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области. По данным регионального правительства, подтоплены 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

В результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.

Причиной паводков стали проливные дожди, совпавшие с таянием снегов в горах Восточного Саяна.