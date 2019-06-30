Названа причина паводка в Иркутской области

Сложная паводковая обстановка в Иркутской области возникла из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна, сообщил глава регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

Нелюбов сообщил, что с 25 июня в регионе сложилась сложная, паводкоопасная обстановка на реках, которые являются левыми притоками Ангары. «Фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов», – приводит его слова ТАСС.

Начальник регионального главка МЧС добавил, что утром воскресенья стало известно о повышении уровня воды в реке Бирюса в населенном пункте Сереброво Тайшетского района. Туда направили группу спасателей.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».