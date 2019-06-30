Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

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30 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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            Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

            Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей   30 июня 2019, 21:01
            Фото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
            Текст: Алексей Нечаев

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            Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие - и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим?

            Паводок в Иркутской области унес жизни не менее 5 человек, еще 2 пропали без вести. Об этом в субботу сообщили экстренные службы. По состоянию на воскресенье известно, что в 48 населенных пунктах области остаются подтопленными более 4,4 тысяч домов, в которых проживало 9,9 тысяч человек. В целом в зону подтопления попало около 18 тысяч человек, из-за чего введен режим ЧС. 

            Оказались подтопленными и 27 участков близлежащих дорог, важнейшей из которых является федеральная трасса «Сибирь», из-за чего движение из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск стало невозможным. Также известно, что разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. При этом железнодорожная инфраструктура области не пострадала.

            В настоящее время порядка 1,3 тысяч человек размещены в 15 пунктах временного пребывания. По данным Минэнерго, около 30 тысяч жителей остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Также известно, что погибло более 600 голов крупного рогатого скота.

            Напомним, с 25 июня в регионе сложилась тяжелая паводковая обстановка ввиду того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. По словам руководителя регионального главка МЧС Валентина Нелюбова, «реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов». Он добавил, что утром воскресенья стало известно о повышении уровня воды в реке Бирюса в населенном пункте Сереброво Тайшетского района. Туда направили группу спасателей.

            К сожалению, синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области на 6-7 июля.

            Столь сложная ситуация не осталась без внимания президента. Накануне стало известно, что Владимир Путин прибыл в страдающий от стихийного бедствия регион поздней ночью по пути из Японии, где завершился саммит G20. В ходе совещания Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области.

            «Обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил министр финансов [Антон Силуанов], они уже должны быть здесь, в регионе, но этого недостаточно; нужно, чтобы деньги до людей дошли – до каждого конкретного человека, до каждой семьи», – подчеркнул Путин. Он также поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.

            Президент также призвал как можно скорее наметить план восстановления жилья в Иркутской области от наводнения, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Времени очень мало, подчеркнул глава государства.

            «Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ: определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь из соседних регионов и, если потребуется, из отдаленных», – добавил президент.

            Он обратил внимание губернатора Сергея Левченко на то, что пострадавшим людям нужно помогать без лишних формальностей. «Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально», – сказал глава государства, призвав «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

            Значительные финансовые средства уже направлены на ликвидацию последствий паводка и помощи пострадавшим. Так, правительство выделило Иркутской области 662 млн рублей. Из областной казны на выплаты пострадавшим направлено 318 млн рублей. Единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества – 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей – за полную. За полученную при паводке легкую степень вреда здоровью предусмотрено 200 тыс. рублей, средней и тяжелой степени тяжести – 400 тыс. рублей. Родственники погибших получат компенсацию в 1 млн рублей и возмещение затрат на погребение, – передает ТАСС.

            Позже Путин разрешил подключить армию к борьбе с паводком, о чем в воскресенье сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

            Стоит отметить, что все службы и ведомства ответственно подошли к выполнению задач, поставленных президентом. Так, самолетом МЧС в Иркутск доставлены 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды, 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения, а также семь спасательных лодок и 3 тыс. одеял.

            Кроме того, министерству здравоохранения региона переданы противоэпидимические препараты, которые могут понадобиться пострадавшим. Часть груза уже направлена из Иркутска в районы стихийного бедствия.

            Вместе с тем, самолет Центрального военного округа (ЦВО) перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения. Отмечается, что автономный хлебзавод состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить три тонны хлеба в сутки.

            Как сообщил ТАСС, ранее в зону подтопления был направлен сводный отряд ЦВО, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения. Кроме того, туда переброшено более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для перемещения спасателей, грузов и продовольствия на затопленных территориях и эвакуации населения.

            В свою очередь активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) передали в районы бедствия мотопомпы, пожарные рукава и другие виды инвентаря для откачки воды. Кроме того, в город Тулун, который больше всего пострадал от паводка, активисты направили питьевую воду в бутылках, продукты и постельные принадлежности.

            К вечеру воскресенья стало известно о том, что международный детский центр «Артек» готов принять детей из подтопленных районов Иркутской области. Так в «Артеке» отреагировали на поручение Путина организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране. Соответствующим образом отреагировало и правительство Тульской области, заявив о готовности принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших районов Приангарья.

            Отметим, что в воскресенье на сайте Кремля был опубликован контрольный список поручений президента по оперативному оказанию помощи жителям Иркутской области. Первый доклад о выполнении поставленных задач должен появиться до 3 июля, а последующие – с периодичностью раз в две недели. 


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