Главе Иркутской области поручено взять под контроль выплаты пострадавшим

Взгляд
29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 23:07  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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            Главе Иркутской области поручено взять под контроль выплаты пострадавшим

            29 июня 2019, 22:45

            Текст: Антон Никитин

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            Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.

            «Поручаю руководителю региона, губернатору, взять под самый строгий контроль. Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно», – сказал Путин, слова которого передает РИА «Новости».

            Президент поручил как можно скорее наметить план восстановления жилья в Иркутской области от наводнения, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».

            «Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь, в том числе, лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?» – сказал Путин на совещании в Иркутской области.

            Времени очень мало, подчеркнул глава государства.

            В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил отправить детей из пострадавших районов на отдых в летние лагеря.


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