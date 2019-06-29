Главе Иркутской области поручено взять под контроль выплаты пострадавшим

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводка поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.

«Поручаю руководителю региона, губернатору, взять под самый строгий контроль. Повторю: надо начать выплаты сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших. Хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно», – сказал Путин, слова которого передает РИА «Новости».

Президент поручил как можно скорее наметить план восстановления жилья в Иркутской области от наводнения, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».

«Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь, в том числе, лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?» – сказал Путин на совещании в Иркутской области.

Времени очень мало, подчеркнул глава государства.

В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил отправить детей из пострадавших районов на отдых в летние лагеря.