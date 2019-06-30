Синоптики предупредили о притоке воды в Иркутской области

В некоторых районах Иркутской области к концу следующей недели из-за ожидающихся осадков может быть небольшой приток воды, сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко на совещании у президента России в Братске.

«Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток [воды]», – приводит ТАСС слова Яковенко на ночном совещании у президента России в Братске.

По словам главы Росгидромета, пик паводка прошел в субботу в 14.00. «За последующие 10 часов вода на 40 сантиметров упала. Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный – в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда», – отметил глава ведомства.

По его информации, в Нижнеудинском и Тайшетском районах паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского района.

Глава службы также сообщил, что такой паводок – редкое явление. Так, с момента метеонаблюдений, начавшихся в 1936 году, это четвертый настолько масштабный паводок.

«Старожилы говорят, что в 1902 [году] был паводок 9 метров, но архивов нет. Есть в 1937 году – 8,5 метра, в 1980 году – 9 метров, в 1984 году – 11 метров, то сегодня почти 14 метров», – отметил Яковенко.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, а ФАС и МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».