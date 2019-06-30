Спецборт МЧС доставил в Иркутскую область помощь из госрезерва

Самолет МЧС доставил в Иркутск помощь из государственного материального резерва, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В правительстве региона уточнили, что самолетом МЧС в Иркутск доставлены 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды, 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения, а также семь спасательных лодок и 3 тыс. одеял, передает ТАСС.

Кроме того, министерству здравоохранения региона переданы противоэпидимические препараты, которые могут понадобиться пострадавшим. Часть груза уже направлена из Иркутска в районы стихийного бедствия.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

В субботу вечером в Иркутскую область, пострадавшую от паводка после сильных дождей, прибыл президент России Владимир Путин.

На ночном совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».