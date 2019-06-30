В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод

Авиация Центрального военного округа (ЦВО) доставила в зону паводка в Иркутской области подразделения механизированного хлебозавода, сообщили в пресс-службе округа.

«Самолет Центрального военного округа перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

Отмечается, что комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить три тонны хлеба в сутки.

Завод будет работать в зоне подтопления около города Нижнеудинска.

Между тем президент Владимир Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области, до 3 июля.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

В воскресенье глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком.