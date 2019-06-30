Детей из подтопленных районов Иркутской области позвали в «Артек»

Международный детский центр «Артек» готов принять детей из районов Иркутской области, оказавшихся в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Артек» всегда готов поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране. Кроме того, он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Также глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью.