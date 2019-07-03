Найдены еще пятеро пропавших без вести от паводка в Иркутской области

Спасатели нашли живыми еще пятерых пропавших без вести от паводка в Иркутской области, сообщили в региональном главке МЧС.

«Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести», – передает ТАСС сообщение спасателей.

Накануне число погибших в результате паводка в регионе достигло 18 человек.

В зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.

2 июля в региональном МЧС сообщили, что из 17 пропавших без вести в результате паводка четверо найдены живыми.